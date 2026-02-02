Una vez que concluya rehabilitación, proyectan actividades deportivas en Domo Bicentenario

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Una vez que concluyan las labores de rehabilitación en el Domo Bicentenario Morelia, se proyectan eventos deportivos de diferentes disciplinas, así como congresos y eventos familiares.

En entrevista colectiva, Pablo César Sánchez Silva, director del Instituto Municipal de Cultura Física y Deporte (Imcufide), anunció que diferentes disciplinas esperan que el recinto ubicado al norte de la ciudad se encuentre en buenas condiciones para llevar a cabo las actividades deportivas.