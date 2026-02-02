Morelia

Una vez que concluya rehabilitación, proyectan actividades deportivas en Domo Bicentenario

Tras la rehabilitación del Domo Bicentenario, autoridades planean eventos deportivos, congresos y actividades familiares
Una vez que concluya rehabilitación, proyectan actividades deportivas en Domo Bicentenario
ARCHIVO
Daire Zúñiga
Publicado

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Una vez que concluyan las labores de rehabilitación en el Domo Bicentenario Morelia, se proyectan eventos deportivos de diferentes disciplinas, así como congresos y eventos familiares.

En entrevista colectiva, Pablo César Sánchez Silva, director del Instituto Municipal de Cultura Física y Deporte (Imcufide), anunció que diferentes disciplinas esperan que el recinto ubicado al norte de la ciudad se encuentre en buenas condiciones para llevar a cabo las actividades deportivas.

“Espero que pronto ya nos den fecha real de cuando nos pueden entregar (inmueble)… Tenemos un evento panamericano que posiblemente puede estar en nuestra ciudad”
resaltó el funcionario municipal

Aseguró que la autoridad ha mantenido diálogo con presidentes de distintas asociaciones deportivas estatales y federales para que en los próximos meses se concreten los encuentros de competición.

Finalmente, Sánchez Silva recalcó que una vez que se entregue la obra de rehabilitación y limpieza, se revisará que todos los conceptos hayan contado con la intervención necesaria, para que con ello puedan dar inicio a las actividades de manera segura.

Te puede interesar:
Rehabilitan fuentes danzantes de la plaza Melchor Ocampo
Una vez que concluya rehabilitación, proyectan actividades deportivas en Domo Bicentenario

RPO

Actividades deportivas
grid
Domo Bicentenario

Más vistas

No stories found.
logo
Mi Morelia.com
mimorelia.com