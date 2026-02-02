Una vez que concluya rehabilitación, proyectan actividades deportivas en Domo Bicentenario

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Una vez que concluyan las labores de rehabilitación en el Domo Bicentenario Morelia, se proyectan eventos deportivos de diferentes disciplinas, así como congresos y eventos familiares.
En entrevista colectiva, Pablo César Sánchez Silva, director del Instituto Municipal de Cultura Física y Deporte (Imcufide), anunció que diferentes disciplinas esperan que el recinto ubicado al norte de la ciudad se encuentre en buenas condiciones para llevar a cabo las actividades deportivas.
Aseguró que la autoridad ha mantenido diálogo con presidentes de distintas asociaciones deportivas estatales y federales para que en los próximos meses se concreten los encuentros de competición.
Finalmente, Sánchez Silva recalcó que una vez que se entregue la obra de rehabilitación y limpieza, se revisará que todos los conceptos hayan contado con la intervención necesaria, para que con ello puedan dar inicio a las actividades de manera segura.
RPO