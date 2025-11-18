Una torre del teleférico de Morelia registra un amparo ciudadano, afirma Sedum Municipal

Sobre este punto, recordó que la anuencia vecinal no es un requisito de ley, aunque se recomienda obtenerla. Añadió que, si los colonos deciden acercarse a la Sedum Municipal, la dependencia está abierta a explicarles el proceso de aprobación de las licencias.

“Ya hemos recibido a otros vecinos, sobre todo de la colonia Jacarandas, o vecinos de algún otro punto donde pasa algún poste o estaciones cercanas, y les explicamos con mucha claridad el proceso para la licencia de construcción (…)”, indicó.

Cuestionada sobre si existe alguna otra torre con quejas o recursos jurídicos en curso, detalló lo siguiente:

“Sólo tenemos notificación de un amparo, pero creo que no se ha resuelto el fondo, y hasta que esto se haga es que nosotros podremos saber qué procederá. Es una torre relativamente cercana a la de Felícitas del Río; al día de hoy no tengo noción si ya se resolvió por parte del juez”, concluyó.

Finalmente, la secretaria explicó que, en este tipo de obras impulsadas por el gobierno estatal, primero se ingresa un anteproyecto y posteriormente el área de Movilidad Municipal propone algunas adecuaciones. Al cumplir todos los requisitos, es el Cabildo quien aprueba las licencias correspondientes.

