Una noche mágica: órgano, luces y tradición en la Catedral de Morelia

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Este viernes, el corazón de la capital michoacana vibrará con la luz y el sonido durante el encendido tradicional de la Catedral de Morelia, como cierre del concierto inaugural del Festival Internacional de Órgano Alfonso Vega Núñez.

Gracias al apoyo de la Secretaría de Turismo de Morelia, el evento combinará la belleza arquitectónica del recinto con una de las obras majestuosas para órgano y orquesta: la Opus 42 de Alexandre Guilmant, una pieza que promete envolver a los asistentes en una atmósfera solemne y emocionante.