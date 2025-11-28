Una noche mágica: órgano, luces y tradición en la Catedral de Morelia

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Este viernes, el corazón de la capital michoacana vibrará con la luz y el sonido durante el encendido tradicional de la Catedral de Morelia, como cierre del concierto inaugural del Festival Internacional de Órgano Alfonso Vega Núñez.
Gracias al apoyo de la Secretaría de Turismo de Morelia, el evento combinará la belleza arquitectónica del recinto con una de las obras majestuosas para órgano y orquesta: la Opus 42 de Alexandre Guilmant, una pieza que promete envolver a los asistentes en una atmósfera solemne y emocionante.
La cita será al término del concierto inaugural del festival, que este año celebra su edición número XXIII, consolidándose como uno de los encuentros culturales más importantes de Morelia. El encendido de la Catedral es ya una tradición que enciende emociones y reúne a familias, visitantes y amantes de la música clásica.
La experiencia está pensada para ser gratuita y abierta al público, por lo que se invita a locales y turistas a no perderse este momento único que fusiona patrimonio, música y luz, en uno de los íconos más representativos de la ciudad.
