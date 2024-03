Una intervención radical, es lo que se requiere para acabar con el cobro de piso: Jorge Álvarez Máynez

Se requiere una intervención radical, no he querido caer en el simplismo de que muchas personas dicen: Hay que devolver al ejército a los cuarteles. Yo no he querido caer en ese simplismo, porque eso es imposible de hacer, no hay que prometer en campaña cosas que no vas hacer, hay presidentes que han prometido eso y no han cumplido

Jorge Álvarez Máynez, candidato presidencial por Movimiento Ciudadano