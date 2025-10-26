Una fiesta deportiva se vivió en la 12° Carrera Atlética Nicolaita

Por su parte, el titular de la Cecufid, Raúl Morón Vidal, destacó que esta actividad ha ido creciendo año con año, por lo que felicitó a la rectora y a todo su equipo de trabajo, “creo que han puesto como piedra angular el deporte en la educación y creo que esa es una gran inversión para todos los jóvenes, para los estudiantes, muchas felicidades a todo el gremio nicolaita por esta gran participación".

En tanto, el director del Deporte Universitario e Infraestructura Deportiva de la UMSNH, Gustavo Farías Echenique puntualizó que la cifra de personas inscritas llegó a mil 458, tras destacar el éxito de esta edición.

En lo que se refiere a las y los ganadores de la justa, en la rama femenil de 10 kilómetros la ganadora fue Sabrina Salcedo con un tiempo de 39 minutos y 22 segundos; Azeret Rodríguez quedó en segundo lugar con 41:22 y Daniela Alonso completó el pódium con 42:30.