Un otoño mágico en Morelia con el taller de tallado de calabazas

Un otoño mágico en Morelia con el taller de tallado de calabazas
Publicado

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- El espíritu otoñal llega a la capital michoacana con el Taller de Tallado de Calabazas organizado por Salve Hecate, una experiencia mágica y creativa que se realizará este 4 de octubre.

Por una aportación de $200 pesos, los asistentes recibirán todo lo necesario para disfrutar de la actividad:

  • Una calabaza para tallar

  • Herramientas para darle forma

  • Una bebida Pumpkin Spice

La cita es en C. Vasco de Quiroga 817, colonia Ventura Puente, en un horario de 12:00 p.m. a 6:00 p.m.

El taller promete ser una de las actividades otoñales más auténticas y divertidas en Morelia, ideal para compartir con amigos o en familia. Los organizadores invitan a reservar lugar por mensaje directo en su cuenta de Instagram para asegurar un espacio.

