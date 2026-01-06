Un llamado que hizo la diferencia: 911 activa rescate en Morelia

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Un hombre que se encontraba en situación de riesgo en la ciudad de Morelia fue auxiliado por corporaciones de seguridad tras un reporte recibido al número de emergencias 911.

De acuerdo con información oficial, el C5 Michoacán activó un protocolo de emergencia y coordinó el despliegue de elementos de seguridad, quienes acudieron al lugar e iniciaron diálogo con la persona afectada, brindándole atención y apoyo.

La institución informó que la intervención fue posible gracias a la coordinación entre áreas operativas y el uso de tecnología para canalizar la respuesta.

A través de redes sociales, el C5 Michoacán reiteró el llamado a la población a utilizar el 911 en caso de enfrentar alguna situación de riesgo.