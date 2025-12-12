Morelia

“Un juguete, una sonrisa”: UMSNH lanza campaña solidaria navideña

“Un juguete, una sonrisa”: UMSNH lanza campaña solidaria navideña
PIXABAY
MiMorelia.com
Publicado

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Como parte de su compromiso con la responsabilidad social, la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo (UMSNH) lanzó la campaña “Un juguete, una sonrisa”, que se llevará a cabo del 11 al 19 de diciembre, dirigida a toda la comunidad nicolaita.

La iniciativa busca reunir juguetes nuevos, no bélicos y que no utilicen baterías, los cuales serán entregados el próximo 6 de enero de 2026 a niñas y niños en situación de calle.

Centros de acopio:

  • Sección de Control Escolar de tu Escuela o Facultad, de 9:00 a 14:00 horas.

  • Edificio Q de Ciudad Universitaria, Dirección de Control Escolar, de 8:00 a 16:00 horas.

Esta noble acción es organizada por el Comité de Igualdad de Género, Inclusión y Cultura de Paz de la Dirección de Control Escolar, como parte de su labor para fomentar la solidaridad entre la comunidad universitaria.

Desde Morelia, esta campaña espera llevar sonrisas y esperanza a cientos de niñas y niños que más lo necesitan.

BCT

Juguete
Navidad
donar juguetes
campaña solidaria

Más vistas

No stories found.
logo
Mi Morelia.com
mimorelia.com