“Un juguete, una sonrisa”: UMSNH lanza campaña solidaria navideña

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Como parte de su compromiso con la responsabilidad social, la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo (UMSNH) lanzó la campaña “Un juguete, una sonrisa”, que se llevará a cabo del 11 al 19 de diciembre, dirigida a toda la comunidad nicolaita.
La iniciativa busca reunir juguetes nuevos, no bélicos y que no utilicen baterías, los cuales serán entregados el próximo 6 de enero de 2026 a niñas y niños en situación de calle.
Sección de Control Escolar de tu Escuela o Facultad, de 9:00 a 14:00 horas.
Edificio Q de Ciudad Universitaria, Dirección de Control Escolar, de 8:00 a 16:00 horas.
Esta noble acción es organizada por el Comité de Igualdad de Género, Inclusión y Cultura de Paz de la Dirección de Control Escolar, como parte de su labor para fomentar la solidaridad entre la comunidad universitaria.
Desde Morelia, esta campaña espera llevar sonrisas y esperanza a cientos de niñas y niños que más lo necesitan.
BCT