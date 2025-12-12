“Un juguete, una sonrisa”: UMSNH lanza campaña solidaria navideña

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Como parte de su compromiso con la responsabilidad social, la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo (UMSNH) lanzó la campaña “Un juguete, una sonrisa”, que se llevará a cabo del 11 al 19 de diciembre, dirigida a toda la comunidad nicolaita.

La iniciativa busca reunir juguetes nuevos, no bélicos y que no utilicen baterías, los cuales serán entregados el próximo 6 de enero de 2026 a niñas y niños en situación de calle.