Morelia

“Un gato vagabundo”, teatro en señas mexicanas que llega a Morelia

La compañía Seña y Verbo presentará en Morelia una obra inclusiva en Lengua de Señas Mexicana, con causa a favor de la comunidad sorda
“Un gato vagabundo”, teatro en señas mexicanas que llega a Morelia
ESPECIAL
MiMorelia.com
Publicado

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- El próximo 6 de febrero, el Teatro Melchor Ocampo de Morelia será sede de una experiencia escénica única: la obra “Un gato vagabundo”, presentada en Lengua de Señas Mexicana por la compañía Seña y Verbo, reconocida por promover el arte inclusivo en México.

La obra, escrita e interpretada por actores sordos, busca romper barreras comunicativas y emocionales mediante una narrativa accesible para todo tipo de público. Además, tiene una causa solidaria: lo recaudado será destinado a la Asociación Michoacana para Sordos I.A.P.

Con un costo de recuperación de $250, los boletos pueden adquirirse en:

  • CAM (Centro Administrativo de Morelia)

  • Café Gato Sordo

  • Lonchería Leo (Ignacio Zaragoza #237, Centro)

SHA

lengua de señas
teatro inclusivo

Más vistas

No stories found.
logo
Mi Morelia.com
mimorelia.com