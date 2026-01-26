“Un gato vagabundo”, teatro en señas mexicanas que llega a Morelia

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- El próximo 6 de febrero, el Teatro Melchor Ocampo de Morelia será sede de una experiencia escénica única: la obra “Un gato vagabundo”, presentada en Lengua de Señas Mexicana por la compañía Seña y Verbo, reconocida por promover el arte inclusivo en México.
La obra, escrita e interpretada por actores sordos, busca romper barreras comunicativas y emocionales mediante una narrativa accesible para todo tipo de público. Además, tiene una causa solidaria: lo recaudado será destinado a la Asociación Michoacana para Sordos I.A.P.
Con un costo de recuperación de $250, los boletos pueden adquirirse en:
CAM (Centro Administrativo de Morelia)
Café Gato Sordo
Lonchería Leo (Ignacio Zaragoza #237, Centro)
SHA