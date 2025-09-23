Un clásico con sabor huasteco: presentan “La Cenicienta” en el Museo del Estado

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Este miércoles 24 de septiembre a las 19:00 horas, el Museo del Estado de Michoacán recibirá la puesta en escena “La Cenicienta Huasteca”, una obra de títeres cargada de humor, enseñanza y tradición oral mexicana.
La obra será presentada por Chirinola, Compañía de Títeres del Laboratorio Nacional de Materiales Orales (LANMO), como parte del Programa Arte, Historia y Tradición Popular. Esta versión de “La Cenicienta” está basada en un relato de tradición relatado por Margarita Cruz García, originaria de Altamira, Tamaulipas, quien a su vez lo aprendió de su abuela, María de Jesús.
Este cuento forma parte del noveno volumen de la colección infantil Zango zango sabaré, de LANMO Editorial, y utiliza el teatro de títeres como vehículo para compartir valores familiares. A través de situaciones cómicas y personajes entrañables, la obra aborda temas como la envidia, la ambición, el rencor y el coraje, recordando que es mejor reírse de estas actitudes que repetir sus errores.
La función será en el Patio de la Magnolia del Museo del Estado, ubicado en el centro histórico de Morelia, y la entrada es gratuita, dirigida a toda la familia.
BCT