Un clásico con sabor huasteco: presentan “La Cenicienta” en el Museo del Estado

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Este miércoles 24 de septiembre a las 19:00 horas, el Museo del Estado de Michoacán recibirá la puesta en escena “La Cenicienta Huasteca”, una obra de títeres cargada de humor, enseñanza y tradición oral mexicana.

La obra será presentada por Chirinola, Compañía de Títeres del Laboratorio Nacional de Materiales Orales (LANMO), como parte del Programa Arte, Historia y Tradición Popular. Esta versión de “La Cenicienta” está basada en un relato de tradición relatado por Margarita Cruz García, originaria de Altamira, Tamaulipas, quien a su vez lo aprendió de su abuela, María de Jesús.