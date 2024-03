Un 67% de las víctimas de violencia digital sin acceso a la justicia: Olimpia Coral

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Un 67% de las denuncias que se hacen por violación a la intimidad sexual, no tienen acceso a la justicia, pues las víctimas no conocen a sus agresores y se complica darle seguimiento al tema en tanto que no colaboren las empresas digitales dedicadas a las redes sociales, lamentó Olimpia Coral Melo.

La activista y defensora de los derechos de las mujeres, dijo que “uno de los retos más importantes que nos hemos topado es que las empresas del imperio digital no se han hecho responsables de aportar información para que se les haga justicia a las víctimas de violencia digital”.

Explicó que cuando se difunden contenidos íntimos sexuales y se conoce al agresor, por ejemplo, ex pareja, o pareja, “tengo un nexo causal y podría tener mayores condiciones o posibilidades de acceso a la justicia en la investigación”, pero cuando no, se complica.

Previo a un encuentro en Morelia, que sostuvo con víctimas, activistas y público en general, Olimpia Coral informó que a través de la organización Defensoras Digitales, se elabora un diagnóstico de la totalidad de mujeres que han sido víctimas del delito de violencia digital en el país.

Hasta el momento no hay un diagnóstico concluido que dé cuenta de la magnitud del problema, dijo, pero se está realizando uno con el que se conformará un informe que se llamará “¿De qué ha servido la Ley Olimpia?” y estará listo aproximadamente a mediados del presente año.

Por otra parte, dijo que las Defensoras Digitales han recibido “llamados de atención de que cuando las víctimas van a presentar una denuncia, lo primero que les dicen los Ministerios Públicos es que no existe una ley Olimpia, como si eso fuera verdad”.

Dijo que “el desconocimiento de las reformas, de los lenguajes jurídicos, hace que la gente denuncie señalando (haciendo alusión a) la Ley Olimpia (forma simbólica de decirlo), pero los MP no pueden hacerse ‘guajes’ y decir que eso no existe, claro no existe como tal Ley Olimpia, pero sí existe el delito contra la intimidad sexual y Michoacán fue uno de los primeros estados en aprobarlo, el estado hizo su chamba para poderlo aterrizar (…) no tenemos información de cómo van esos casos, salvo las actualizaciones que hacen las compañeras defensoras”.

