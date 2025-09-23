UMSNH y FICM unen esfuerzos con Cácaro Nicolaita

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo (UMSNH) y el Festival Internacional de Cine de Morelia (FICM) unieron esfuerzos para impulsar las artes; Cácaro Nicolaitas proyectó “Tan cerca de las nubes” que dejó en claro que todos los sueños se cumplen.

La rectora de la Casa de Hidalgo, Yarabí Ávila González destacó que esta acción permite una vinculación más abierta y participación a las artes.