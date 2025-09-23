UMSNH y FICM unen esfuerzos con Cácaro Nicolaita

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo (UMSNH) y el Festival Internacional de Cine de Morelia (FICM) unieron esfuerzos para impulsar las artes; Cácaro Nicolaitas proyectó “Tan cerca de las nubes” que dejó en claro que todos los sueños se cumplen.
La rectora de la Casa de Hidalgo, Yarabí Ávila González destacó que esta acción permite una vinculación más abierta y participación a las artes.
Mientras que el coordinador del FICM, Pablo Bach Segovia enfatizó que se trata de un espacio de encuentro y diálogo, donde no solo se proyectan cortometrajes, sino que permitirán a los jóvenes cumplir su sueño de adentrarse al cine.
Fue a través de “Tan cerca de las nubes” como los nicolaitas conocieron la historia del deporte, donde las mujeres mostraron valentía y la importancia de visibilizar la lucha de igualdad y equidad de género.
La protagonista Martha Coronado Díaz estuvo presente en la proyección y puntualizó que todas y todos pueden cumplir sus sueños, perseguirlos es fundamental porque “el cielo es el límite”.
En tanto, el secretario Auxiliar, Jorge Alberto Manzo Méndez informó que Cácaro Nicolaita proyectará una serie de más de 67 cortometrajes en diversos auditorios de las escuelas y facultades de la Universidad Michoacán, donde los nicolaitas se podrán adentrar a las artes a través del cine.
