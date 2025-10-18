UMSNH se corona en el segundo lugar del Torneo de Verano de la Liga Municipal

Este sábado, en la gran final del certamen, que se desarrolló en la cancha 21 de la Unidad Deportiva Cuauhtémoc (UDC), las nicolaitas cayeron 0-2 ante Febusoccer en reñido encuentro.

El partido fue de ida y vuelta, muy peleado, pero Karla Rodríguez marcó un doblete para inclinar la balanza en favor de 'Febu'. Las nicolaitas buscaron la igualada con disparos de larga distancia, desbordes por las bandas y balones filtrados, sin embargo, el gol no llegó para las representantes de la Casa de Hidalgo.