UMSNH proyecta cine internacional gratis en Morelia; así puedes asistir

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Este mes de noviembre, el Centro de Autoacceso de Idiomas (CADI) de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo (UMSNH) invita a la comunidad universitaria y al público en general a disfrutar de su ciclo “Sábado de Matiné”, con proyecciones de cine internacional en idioma original.

Cada sábado por la mañana, el auditorio del CADI se transforma en una sala de cine para presentar películas representativas de Japón, Irán e Italia, con el objetivo de acercar al público a otras culturas y fomentar el aprendizaje de lenguas extranjeras a través del séptimo arte.

Las funciones son gratuitas, en formato matiné y con subtítulos en español, ideales para estudiantes, docentes y cinéfilos que desean experimentar nuevas narrativas y realidades culturales.

Cartelera “Sábado de Matiné”

Sábado 15 de noviembre

09:00 horas

El viaje de Chihiro (Japón)

Idioma: Japonés

Sábado 29 de noviembre

09:00 horas

Los niños del cielo (Irán)

Idioma: Persa

Sábado 06 de diciembre

09:00 horas

Malena (Italia)

Idioma: Italiano

Lugar: Auditorio CADI, Edificio C-6, Ciudad Universitaria, Morelia