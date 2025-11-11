UMSNH proyecta cine internacional gratis en Morelia; así puedes asistir

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Este mes de noviembre, el Centro de Autoacceso de Idiomas (CADI) de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo (UMSNH) invita a la comunidad universitaria y al público en general a disfrutar de su ciclo “Sábado de Matiné”, con proyecciones de cine internacional en idioma original.
Cada sábado por la mañana, el auditorio del CADI se transforma en una sala de cine para presentar películas representativas de Japón, Irán e Italia, con el objetivo de acercar al público a otras culturas y fomentar el aprendizaje de lenguas extranjeras a través del séptimo arte.
Las funciones son gratuitas, en formato matiné y con subtítulos en español, ideales para estudiantes, docentes y cinéfilos que desean experimentar nuevas narrativas y realidades culturales.
Sábado 15 de noviembre
09:00 horas
El viaje de Chihiro (Japón)
Idioma: Japonés
Sábado 29 de noviembre
09:00 horas
Los niños del cielo (Irán)
Idioma: Persa
Sábado 06 de diciembre
09:00 horas
Malena (Italia)
Idioma: Italiano
Lugar: Auditorio CADI, Edificio C-6, Ciudad Universitaria, Morelia
A través de estas matinés, el CADI busca promover una experiencia de aprendizaje integral: no solo se trata de mejorar la comprensión auditiva de idiomas, sino de conocer las costumbres, historias y emociones de otros países.
Desde la fantasía animada de Studio Ghibli hasta el drama social iraní y el cine nostálgico italiano, este ciclo ofrece una ventana única al mundo sin salir de Morelia.
