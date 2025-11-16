UMSNH invita al 17º Recoelectrón para reciclar electrónicos en desuso

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo (UMSNH), a través de diversas facultades y en colaboración con organizaciones medioambientales, invita a toda la comunidad universitaria y al público en general a participar en el 17º Recoelectrón Universitario, que se llevará a cabo los días viernes 28 y sábado 29 de noviembre de 2025, en un esfuerzo por fomentar el reciclaje de residuos electrónicos en la capital michoacana.

El centro de acopio estará instalado en el estacionamiento de Ciudad Universitaria, a un costado de Radio Nicolaita, en un horario de atención de 9:00 de la mañana a 4:00 de la tarde en ambos días.