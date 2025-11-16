UMSNH invita al 17º Recoelectrón para reciclar electrónicos en desuso

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo (UMSNH), a través de diversas facultades y en colaboración con organizaciones medioambientales, invita a toda la comunidad universitaria y al público en general a participar en el 17º Recoelectrón Universitario, que se llevará a cabo los días viernes 28 y sábado 29 de noviembre de 2025, en un esfuerzo por fomentar el reciclaje de residuos electrónicos en la capital michoacana.
El centro de acopio estará instalado en el estacionamiento de Ciudad Universitaria, a un costado de Radio Nicolaita, en un horario de atención de 9:00 de la mañana a 4:00 de la tarde en ambos días.
Todo tipo de aparatos electrónicos en desuso, tales como:
Computadoras, laptops, impresoras
Teclados, mouse, celulares, tablets
Reguladores, discos duros, CD’s, cargadores
Consolas de videojuegos, televisores, escáneres
Multifuncionales, módems
Pulidoras, taladros, herramienta eléctrica
Estéreos, radios, grabadoras
Sistemas de vigilancia, tarjetas electrónicas
Esta campaña tiene como objetivo evitar que estos equipos terminen contaminando el medio ambiente, ya que muchos de ellos contienen materiales tóxicos o difíciles de degradar.
Contacto para más información:
Teléfono: 443 174 3937
Instagram: @treemorelia
El evento es organizado por el colectivo Tree Morelia, en conjunto con la Facultad de Ingeniería Eléctrica, el Instituto de Investigaciones Agropecuarias y Forestales (IIAF), y la propia UMSNH, con el respaldo de la comunidad académica.
Tu participación contribuye al manejo responsable de residuos electrónicos y promueve una cultura ambiental más sólida en la región.
BCT