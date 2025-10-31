Turismo en Morelia no se detuvo pese a bloqueos carreteros, asegura el alcalde Alfonso Martínez

“Ustedes lo han visto, desde el viernes pasado ya llevamos siete días con una gran cantidad de personas en el Centro Histórico. Ya se ven extranjeros, muchos con perfil asiático”, resaltó.

Aunado a esto, el edil reconoció que se han registrado diversas afectaciones derivadas de los bloqueos, aunque informó que le indicaron que algunas las casetas han sido liberadas momentáneamente.

“Yo espero que el gobierno federal dialogue con los involucrados en estas tomas, con los productores, y que encuentren un buen acuerdo en beneficio de todos”, concluyó.

BCT