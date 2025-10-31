Morelia

Turismo en Morelia no se detuvo pese a bloqueos carreteros, asegura el alcalde Alfonso Martínez

Turismo en Morelia no se detuvo pese a bloqueos carreteros, asegura el alcalde Alfonso Martínez
AHOLIBAMA ANDRADE
Aholibama Andrade
Publicado

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- “Con todo y casetas tomadas, Morelia ha estado saturado de turistas y visitantes”, señaló el presidente municipal, Alfonso Martínez Alcázar.

Te puede interesar:
Campesinos liberan caseta en Michoacán por Día de Muertos; bloqueos totales, el lunes
Turismo en Morelia no se detuvo pese a bloqueos carreteros, asegura el alcalde Alfonso Martínez

En entrevista para medios de comunicación, el edil destacó que la toma de carreteras federales ha dificultado el arribo de algunos turistas durante estos días.

Sin embargo, recalcó que, pese a estas afectaciones, la capital michoacana ha registrado una alta afluencia de turistas y visitantes desde el viernes pasado.

AHOLIBAMA ANDRADE

“Ustedes lo han visto, desde el viernes pasado ya llevamos siete días con una gran cantidad de personas en el Centro Histórico. Ya se ven extranjeros, muchos con perfil asiático”, resaltó.

Aunado a esto, el edil reconoció que se han registrado diversas afectaciones derivadas de los bloqueos, aunque informó que le indicaron que algunas las casetas han sido liberadas momentáneamente.

“Yo espero que el gobierno federal dialogue con los involucrados en estas tomas, con los productores, y que encuentren un buen acuerdo en beneficio de todos”, concluyó.

BCT

Morelia
Alfonso Martínez
Bloqueos carreteros
Turismo en Morelia

Más vistas

No stories found.
logo
Mi Morelia.com
mimorelia.com