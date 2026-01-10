Turismo compartido, vertiente para fortalecer tenencias de Morelia

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Además de impulsar el turismo en la capital michoacana, el Ayuntamiento de Morelia trabaja en otra vertiente enfocada en el turismo compartido en distintas tenencias del municipio, a través de experiencias locales, destacó Thelma Aquique Arrieta, titular de la Secretaría de Turismo Municipal.

En entrevista con medios de comunicación, la secretaria explicó que usualmente se utiliza el término turismo comunitario; sin embargo, desde su perspectiva indicó que se trata de un concepto más amplio, ya que implica compartir experiencias en rubros como la gastronomía, el arte, la historia, las artesanías y mucho más.

“Es justamente eso, que se comparte, abren su espacio. Conviven con la gente e incluso se puede platicar de la vida y de las obras (…), Cada vez vemos un desarrollo que es a lo que queremos llegar al poner la infraestructura o idea, pero al final es la gente local es la que genera la experiencia”, destacó la secretaria.

En este sentido, señaló que durante este 2026 se continuará fortaleciendo dicha vertiente, por lo que resaltó diversas acciones que ya concretado en algunas tenencias del municipio.

Como ejemplo, mencionó que en Santiago Undameo se han sumado a estrategias de la Secretaría de Turismo Federal, al impulsar trabajos en la plaza principal. Asimismo, se prevé dar mayor visibilidad al templo ubicado en la tenencia, al incluirlo en la ruta de templos y exconventos de Morelia.

En el caso de Capula, destacó la inversión que desde hace varios años se ha destinado para mejorar la imagen urbana (así como otras zonas), ya que se trata de una de las tenencias con mayor afluencia de turistas y visitantes en la temporada de Día de Muertos.

Por ello, la funcionaria subrayó que en Capula se han impulsado experiencias más integrales para los visitantes, esto al permitir un contacto más directo con el trabajo de las y los artesanos.

BCT