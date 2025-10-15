Morelia

Tu basura puede causar la próxima inundación en Morelia

Tu basura puede causar la próxima inundación en Morelia
GOB.MX
MiMorelia.com
Publicado

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Todos lo hemos vivido: cae un aguacero imprevisto y las calles se transforman en ríos. El tráfico se paraliza, los coches quedan varados y el caos se apodera de la ciudad. Aunque solemos culpar al clima o a un drenaje deficiente, hay un factor menos evidente que contribuye al colapso urbano: la basura que generamos y no sabemos manejar.

En México, cada persona produce alrededor de un kilo de residuos al día, y gran parte de ellos son reciclables. Sin embargo, la falta de separación desde casa convierte estos materiales en enemigos silenciosos del sistema urbano. Botellas, bolsas o envases tirados sin criterio acaban bloqueando coladeras, invadiendo ríos y afectando la salud pública.

¿Qué tiene que ver el reciclaje con las inundaciones?

Mucho más de lo que imaginamos. La basura mal gestionada termina en los drenajes, impide el flujo del agua de lluvia y colapsa la infraestructura pluvial. Separar residuos desde casa no solo facilita su reciclaje, también impide que acaben donde no deben.

Por ejemplo, separar el PET, los plásticos flexibles o el cartón evita que se conviertan en tapones para el sistema de drenaje. Además, estos materiales regresan al ciclo productivo en forma de nuevos productos, generando empleos e impulsando la economía circular.

Lo que sí se puede lograr desde casa:

  • Un solo envase PET bien separado puede convertirse en otra botella, fibras textiles o materiales de construcción.

  • Separar orgánicos permite la generación de abono natural.

  • Reducir la basura mezclada facilita el trabajo de recolectores y centros de acopio.

Separar residuos es un acto de inteligencia colectiva. No es necesario esperar a que las autoridades resuelvan todo. Desde nuestro hogar, podemos prevenir inundaciones, cuidar el medio ambiente y construir una ciudad más habitable.

Te puede interesar:
Conexión en colonia Ríos Mexicanos mejorará el suministro de agua en la zona: Adolfo Torres
Tu basura puede causar la próxima inundación en Morelia

RPO

Separación de Residuos
inundaciones en Morelia

Más vistas

No stories found.
logo
Mi Morelia.com
mimorelia.com