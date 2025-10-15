Tu basura puede causar la próxima inundación en Morelia

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Todos lo hemos vivido: cae un aguacero imprevisto y las calles se transforman en ríos. El tráfico se paraliza, los coches quedan varados y el caos se apodera de la ciudad. Aunque solemos culpar al clima o a un drenaje deficiente, hay un factor menos evidente que contribuye al colapso urbano: la basura que generamos y no sabemos manejar.

En México, cada persona produce alrededor de un kilo de residuos al día, y gran parte de ellos son reciclables. Sin embargo, la falta de separación desde casa convierte estos materiales en enemigos silenciosos del sistema urbano. Botellas, bolsas o envases tirados sin criterio acaban bloqueando coladeras, invadiendo ríos y afectando la salud pública.