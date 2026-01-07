Lleva tu árbol navideño al Zoo de Morelia y entra gratis; los animales te lo agradecerán

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Si ya quitaste los adornos y no sabes qué hacer con tu árbol navideño, el Parque Zoológico de Morelia “Benito Juárez” tiene una opción ecológica y divertida: entrégalo limpio y recibe una entrada gratis.

A partir de este 8 de enero y hasta el 6 de febrero, se llevará a cabo la campaña “Reciclapino 2026”, con la que se busca fomentar el reciclaje responsable de árboles naturales y, al mismo tiempo, mejorar la calidad de vida de los ejemplares del zoológico.