Lleva tu árbol navideño al Zoo de Morelia y entra gratis; los animales te lo agradecerán

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Si ya quitaste los adornos y no sabes qué hacer con tu árbol navideño, el Parque Zoológico de Morelia “Benito Juárez” tiene una opción ecológica y divertida: entrégalo limpio y recibe una entrada gratis.
A partir de este 8 de enero y hasta el 6 de febrero, se llevará a cabo la campaña “Reciclapino 2026”, con la que se busca fomentar el reciclaje responsable de árboles naturales y, al mismo tiempo, mejorar la calidad de vida de los ejemplares del zoológico.
El director del recinto, Julio César Medina Ávila, explicó que los pinos recolectados se aprovechan como elementos de enriquecimiento para diversas especies, ya sea como distracción, estímulo sensorial o incluso como complemento alimenticio. Posteriormente, se transforman en abono orgánico para las áreas verdes del parque.
“Invitamos a todas las familias a sumarse, siempre que los arbolitos lleguen completamente limpios; eso significa sin esferas, escarcha, pintura, clips, nieve artificial ni ningún otro adorno”, señaló Medina Ávila.
Los árboles se recibirán todos los días de 10:00 a 16:00 horas, por la puerta de servicio del zoológico (el portón negro a un costado de la entrada principal).
Como agradecimiento, cada persona que entregue su pino recibirá una entrada gratuita, reconociendo su aportación a la conservación ambiental y al bienestar animal.
SHA