Trueque de Plantas y Posada: el domingo en Morelia con entrada gratis

El acceso será totalmente gratuito, y los asistentes podrán intercambiar plantas, además de disfrutar de una tradicional posada navideña. La actividad busca fortalecer los lazos vecinales, promover la cultura ambiental y celebrar las festividades decembrinas en un ambiente familiar.

“¡No te pierdas el Trueque masivo de Plantas y Posada!”, señaló la institución en su publicación oficial a través de redes sociales.