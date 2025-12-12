Trueque de Plantas y Posada: el domingo en Morelia con entrada gratis

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- El Colegio de Morelia lanzó una invitación abierta al público en general para participar en su Trueque Masivo de Plantas y Posada, un evento comunitario que se llevará a cabo el domingo 14 de diciembre, de 10:00 a 18:00 horas, en sus instalaciones ubicadas en Av. Guadalupe Victoria No. 2225, colonia Lomas de Santiaguito.
El acceso será totalmente gratuito, y los asistentes podrán intercambiar plantas, además de disfrutar de una tradicional posada navideña. La actividad busca fortalecer los lazos vecinales, promover la cultura ambiental y celebrar las festividades decembrinas en un ambiente familiar.
“¡No te pierdas el Trueque masivo de Plantas y Posada!”, señaló la institución en su publicación oficial a través de redes sociales.
El evento es organizado por el Colegio de Morelia en conjunto con la iniciativa Capacitur, con el objetivo de crear un espacio de convivencia consciente y sustentable.
SHA