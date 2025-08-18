Morelia

Trokas, música y causa social: así será la Caravana Trokera 2025 en Morelia

Los donativos recaudados durante la caravana serán destinados a adultos mayores, casas hogar y centros de cuidado animal en Morelia
Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- El próximo domingo 21 de septiembre de 2025, se llevará a cabo la esperada Caravana Trokera 2025 en Morelia, organizada por los colectivos Beto’s Trucks Michoacán y Chevrolet Trucks Morelia, con la participación de decenas de entusiastas de las camionetas modificadas.

El punto de reunión será en la calle Músicos de Tiríndaro, a un costado del cuartel militar de la 21/a Zona Militar, desde donde iniciará el recorrido.

Como cada año, se espera la participación de decenas de "trokeros" y familias que se suman a este evento que mezcla pasión automotriz, cultura popular y causa social.

Requisitos y reglamento

  • Cada participante deberá aportar 2 kg de ayuda (frijol, arroz, lentejas, comida enlatada o croquetas), que serán donados a instituciones que atienden a personas adultas mayores, casas hogar y centros de cuidado animal.

  • Es obligatorio portar una bandera de México como parte del recorrido.

  • No se permitirá la quema de llantas ni maniobras riesgosas durante el trayecto.

  • Solo se permitirá el acceso a camionetas en buen estado y con gasolina suficiente.

  • Se recomienda atender las indicaciones del equipo organizador para mantener el orden y la seguridad.

Los organizadores enfatizaron que se trata de un evento 100% familiar, donde se busca fomentar el respeto, la convivencia y el orgullo por la cultura troquera michoacana, además de contribuir con quienes más lo necesitan.

Caravana Trokera 2025

