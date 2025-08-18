Trokas, música y causa social: así será la Caravana Trokera 2025 en Morelia

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- El próximo domingo 21 de septiembre de 2025, se llevará a cabo la esperada Caravana Trokera 2025 en Morelia, organizada por los colectivos Beto’s Trucks Michoacán y Chevrolet Trucks Morelia, con la participación de decenas de entusiastas de las camionetas modificadas.
El punto de reunión será en la calle Músicos de Tiríndaro, a un costado del cuartel militar de la 21/a Zona Militar, desde donde iniciará el recorrido.
Como cada año, se espera la participación de decenas de "trokeros" y familias que se suman a este evento que mezcla pasión automotriz, cultura popular y causa social.
Cada participante deberá aportar 2 kg de ayuda (frijol, arroz, lentejas, comida enlatada o croquetas), que serán donados a instituciones que atienden a personas adultas mayores, casas hogar y centros de cuidado animal.
Es obligatorio portar una bandera de México como parte del recorrido.
No se permitirá la quema de llantas ni maniobras riesgosas durante el trayecto.
Solo se permitirá el acceso a camionetas en buen estado y con gasolina suficiente.
Se recomienda atender las indicaciones del equipo organizador para mantener el orden y la seguridad.
Los organizadores enfatizaron que se trata de un evento 100% familiar, donde se busca fomentar el respeto, la convivencia y el orgullo por la cultura troquera michoacana, además de contribuir con quienes más lo necesitan.
