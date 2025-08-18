Trokas, música y causa social: así será la Caravana Trokera 2025 en Morelia

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- El próximo domingo 21 de septiembre de 2025, se llevará a cabo la esperada Caravana Trokera 2025 en Morelia, organizada por los colectivos Beto’s Trucks Michoacán y Chevrolet Trucks Morelia, con la participación de decenas de entusiastas de las camionetas modificadas.

El punto de reunión será en la calle Músicos de Tiríndaro, a un costado del cuartel militar de la 21/a Zona Militar, desde donde iniciará el recorrido.

Como cada año, se espera la participación de decenas de "trokeros" y familias que se suman a este evento que mezcla pasión automotriz, cultura popular y causa social.