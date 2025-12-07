Tres menores resultan lesionados tras choque de camión urbano en Morelia

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- El chofer de un camión del transporte público urbano chocó contra unos bolardos de la ciclovía ubicada en el Distribuidor Vial Salida a Quiroga, al poniente de Morelia. El incidente dejó a tres menores levemente lesionados, informaron fuentes de rescate y policiales.

El accidente ocurrió durante la mañana de este domingo sobre la avenida Francisco I. Madero, en la intersección con el Periférico Paseo de la República, a la altura de la colonia Sindurio, en el sentido de la colonia Niño Artillero hacia el centro de la ciudad.