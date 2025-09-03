Morelia

Tres expertas calificarán los cortos en ANIMAL Film Fest en Morelia

Tres expertas calificarán los cortos en ANIMAL Film Fest en Morelia
Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- El ANIMAL Film Fest 2025 anunció a las integrantes del jurado calificador que tendrán la misión de elegir lo mejor del cortometraje nacional e internacional en su sexta edición, a celebrarse del 2 al 4 de octubre en la ciudad de Morelia.

El jurado está conformado por tres mujeres especialistas del ámbito cinematográfico, provenientes de distintas disciplinas como la dirección de fotografía, la producción y la actuación:

👩‍⚖️ Jurado calificador ANIMAL Film Fest 2025:

🎬 Estefani Céspedes

Directora de Fotografía y Directora de Histeria Festival Internacional de Cine Fantástico
Diseñadora de Imagen y Sonido, ha participado en festivales como Sitges, Buenos Aires Rojo Sangre y el Panamá Horror. También ha sido seleccionada en Talents Guadalajara, programadora del CRFIC, y actualmente dirige el Histeria Festival de cine de terror, fantasía y ciencia ficción.

🎨 Darian Castro

Productora audiovisual y Directora de Arte
Con 8 años de experiencia en cine, publicidad y festivales, ha colaborado en proyectos exhibidos en el FICM y campañas audiovisuales de alto impacto. Apuesta por narrativas potentes y lenguajes visuales que rompen lo convencional.

🎭 Aline Marrero

Actriz y productora de Espanto Film Fest
Originaria de Monterrey, debutó en la serie Bienvenida Realidad y ha participado en múltiples producciones audiovisuales. Además, impulsa el cine de género desde la producción del Espanto Film Fest.

🏆 Categorías en competencia:

El jurado deliberará para otorgar premios en 12 categorías:

  • Mejor cortometraje michoacano

  • Mejor cortometraje mexicano

  • Mejor cortometraje internacional

  • Mejor cortometraje animado

  • Mejor actriz

  • Mejor actor

  • Mejor fotografía

  • Mejor maquillaje

  • Mejores efectos visuales

  • Mejor personaje

  • Mejor montaje

  • Mejor diseño de arte

🎞️ Cortometrajes en competencia:

En esta edición competirán 46 cortometrajes:

  • 31 internacionales

  • 30 mexicanos

  • De los cuales 15 son michoacanos, reflejando el impulso al talento local que caracteriza al festival desde su fundación.

El veredicto del jurado será definitivo y podría incluir categorías desiertas o menciones honoríficas, según criterio de las especialistas.

📅 Premiación:

La clausura y premiación oficial se llevará a cabo el sábado 4 de octubre, donde se revelarán los nombres de las y los ganadores del ANIMAL Film Fest 2025.

