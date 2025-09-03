Tres expertas calificarán los cortos en ANIMAL Film Fest en Morelia

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- El ANIMAL Film Fest 2025 anunció a las integrantes del jurado calificador que tendrán la misión de elegir lo mejor del cortometraje nacional e internacional en su sexta edición, a celebrarse del 2 al 4 de octubre en la ciudad de Morelia.
El jurado está conformado por tres mujeres especialistas del ámbito cinematográfico, provenientes de distintas disciplinas como la dirección de fotografía, la producción y la actuación:
Directora de Fotografía y Directora de Histeria Festival Internacional de Cine Fantástico
Diseñadora de Imagen y Sonido, ha participado en festivales como Sitges, Buenos Aires Rojo Sangre y el Panamá Horror. También ha sido seleccionada en Talents Guadalajara, programadora del CRFIC, y actualmente dirige el Histeria Festival de cine de terror, fantasía y ciencia ficción.
Productora audiovisual y Directora de Arte
Con 8 años de experiencia en cine, publicidad y festivales, ha colaborado en proyectos exhibidos en el FICM y campañas audiovisuales de alto impacto. Apuesta por narrativas potentes y lenguajes visuales que rompen lo convencional.
Actriz y productora de Espanto Film Fest
Originaria de Monterrey, debutó en la serie Bienvenida Realidad y ha participado en múltiples producciones audiovisuales. Además, impulsa el cine de género desde la producción del Espanto Film Fest.
El jurado deliberará para otorgar premios en 12 categorías:
Mejor cortometraje michoacano
Mejor cortometraje mexicano
Mejor cortometraje internacional
Mejor cortometraje animado
Mejor actriz
Mejor actor
Mejor fotografía
Mejor maquillaje
Mejores efectos visuales
Mejor personaje
Mejor montaje
Mejor diseño de arte
En esta edición competirán 46 cortometrajes:
31 internacionales
30 mexicanos
De los cuales 15 son michoacanos, reflejando el impulso al talento local que caracteriza al festival desde su fundación.
El veredicto del jurado será definitivo y podría incluir categorías desiertas o menciones honoríficas, según criterio de las especialistas.
La clausura y premiación oficial se llevará a cabo el sábado 4 de octubre, donde se revelarán los nombres de las y los ganadores del ANIMAL Film Fest 2025.
SHA