Tres detenidos tras robo con violencia en Morelia; usaron réplica de arma de fuego

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Elementos de la Policía de Morelia lograron la detención de tres personas señaladas por su presunta participación en un robo con violencia ocurrido en la colonia Presa de los Reyes, donde habrían asaltado a un transeúnte utilizando una réplica de arma de fuego.

Según el reporte oficial, la detención se logró tras una persecución iniciada en la zona de Lago 3, luego de que los oficiales ubicaran a los sospechosos gracias a las características físicas y de vestimenta proporcionadas por la ciudadanía. Durante el operativo se aseguraron diversos indicios relacionados con el delito.