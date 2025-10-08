"Trenzatón Donando Amor": habrá jornada de donación de cabello en Plaza del Carmen, en Morelia

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- En el marco del mes rosa, dedicado a la concientización sobre el cáncer de mama, la asociación civil "Trenzatón Donando Amor" anunció su tercera edición en Morelia, una jornada solidaria que busca recolectar cabello para elaborar pelucas oncológicas destinadas a mujeres y hombres que enfrentan esta enfermedad.
Nancy Estrada, representante de la organización, informó que la cita será el 15 de octubre en la Plaza del Carmen, de las 12:00 a las 18:00 horas, donde también se ofrecerán servicios de información y canalización para mastografías gratuitas. Reconoció que desprenderse del cabello es un acto de amor que se convierte en apoyo emocional para quienes viven un proceso de tratamiento oncológico. "Cada trenza simboliza solidaridad. Nuestro artesano, don Martín, transforma esas coletas en pelucas que devuelven autoestima y esperanza", dijo.
Durante una entrevista en el programa En Contexto. Abriendo la conversación, que se transmite por Radio Fórmula Morelia, explicó que el requisito para donar cabello es que mida al menos 35 centímetros, esté limpio, seco y sano, y puede estar teñido si mantiene buena condición. Aquellas personas que no lleven su coleta podrán cortarse el cabello en el lugar, con apoyo del estilista Paco Lobato. La asociación recibe donaciones todo el año, por lo que, si al momento de asistir a la plaza no reúne los requisitos, lo podrá realizar en otra oportunidad.
Nancy Estrada destacó que el cáncer de mama no distingue género, pues en Michoacán se han detectado más de 100 casos en los primeros cinco meses del 2025, incluidos dos en hombres. Por esta razón, destacó la importancia de la detección temprana y la eliminación de tabúes que aún frenan los estudios preventivos. "Nadie está exento. Hay que tocarnos, hombres y mujeres. La prevención salva vidas", enfatizó.
Durante el evento también participará la UNEME DEDICAM (que es una Unidad de Especialidades Médicas dedicada al Cáncer de Mama) con un módulo para brindar orientación médica y agendar mastografías gratuitas. Además, habrá actividades culturales y testimonios de mujeres sobrevivientes que compartirán sus experiencias de lucha y esperanza.
Finalmente, Nancy Estrada invitó a la ciudadanía a sumarse a esta causa altruista: "Una peluca de cabello natural puede costar hasta 25 mil pesos, pero nosotros las entregamos sin costo, con el único objetivo de acompañar y sanar desde el corazón".
