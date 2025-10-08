"Trenzatón Donando Amor": habrá jornada de donación de cabello en Plaza del Carmen, en Morelia

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- En el marco del mes rosa, dedicado a la concientización sobre el cáncer de mama, la asociación civil "Trenzatón Donando Amor" anunció su tercera edición en Morelia, una jornada solidaria que busca recolectar cabello para elaborar pelucas oncológicas destinadas a mujeres y hombres que enfrentan esta enfermedad.

Nancy Estrada, representante de la organización, informó que la cita será el 15 de octubre en la Plaza del Carmen, de las 12:00 a las 18:00 horas, donde también se ofrecerán servicios de información y canalización para mastografías gratuitas. Reconoció que desprenderse del cabello es un acto de amor que se convierte en apoyo emocional para quienes viven un proceso de tratamiento oncológico. "Cada trenza simboliza solidaridad. Nuestro artesano, don Martín, transforma esas coletas en pelucas que devuelven autoestima y esperanza", dijo.