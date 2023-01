Trazaremos ruta para una consolidación internacional: secretario general de la UMSNH

En entrevista con MIMORELIA.COM, Infante Jiménez aseguró que desde la dependencia se trabajará estrechamente con directivos y profesores para que -de manera coordinada- se pueda construir un proyecto en el que la universidad tenga mayor conectividad, presencia e interacción con otras instituciones.

"Ya iniciamos diálogo con algunas embajadas con la intención de ver cómo nos podemos vincular estratégicamente con los vecinos del norte, del sur, pero también con otras instituciones y actores en donde la Universidad Michoacana pueda tener una interacción mayor", señaló.

A lo anterior añadió que, no podría ser posible un proyecto que no contemple a la comunidad universitaria en toda su jerarquía, pues es ahí donde radica el potencial y crecimiento de la institución:

"Prácticamente dos décadas de mi vida he sido profesor e investigador de la UMSNH y me he encontrado con el gran potencial que hay en cuanto al recursos humano, porque lo más importante de la Universidad Michoacana es su gente", mencionó.

Finalmente, afirmó que la Secretaría General será aquella que acompañe a todos: docentes, directivos y universitarios, porque "es necesario plantearnos grandes soluciones y que catapultemos a nuestra universidad no solo a nivel nacional, sino también Internacional.

RYE