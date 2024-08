Trato digno y cariño reciben los abuelitos en el Asilo de Ancianos “Miguel Hidalgo”

Explicó que actualmente tiene artritis de “la más dolorosa” pero le dan medicamento, ella, en la mañana hace ejercicio grupal y luego individual y recibe terapia.

Para comer le dieron espagueti, calabacita rellena con queso fundido y jamón, de colación nos dieron manzana con yogurt, también, acude a un servicio religioso una vez por semana “¿qué más puedo pedir más que estar en paz?, en las noches rezo y pido por los enfermos”.

A su vez, Ali, de 74 años de edad, comentó que no ve bien, requiere una operación de cataratas, “yo vivía con mi hija, pero ella se veía muy presionada, tiene tres hijos; duré cuatro meses con una ’amiga’ que luego me volteó la cara, no obstante que compraba mis alimentos, preferí pedir informes y me vine para acá”. Espera una operación pronto para volver a su vida activa. A veces ayuda en la limpieza de la cocina sólo por voluntad, “nadie me obliga”, comentó.