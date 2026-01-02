Tras sismo, PC Municipal destaca importancia de contar con un Plan Familiar de Protección Civil

En entrevista para MIMORELIA.COM, el coordinador señaló que, tras el sismo registrado la mañana de este viernes 2 de enero, con epicentro en Guerrero y que de acuerdo con información preliminar de las autoridades tuvo una magnitud de 6.5, se refuerza la importancia de que en cada vivienda se cuente con dicho plan.

En este tenor, indicó que en Morelia, por instrucción del edil Alfonso Martínez Alcázar, a través de la Secretaría del Ayuntamiento, se ha impulsado la creación del Plan Familiar de Protección Civil en distintas colonias de la ciudad.

“Si los establecimientos comerciales, mercantiles y de servicios de la ciudad por reglamento deben tener un plan de protección civil, señalética, extintores, botiquín y capacitación, por qué no hacerlo en casa (...)”, destacó.

Asimismo, explicó que la implementación de esta estrategia contempla que las y los habitantes de cada vivienda se reúnan para definir acciones y pasos a seguir en caso de presentarse alguna emergencia, no solamente en caso de sismos, también incendios, inundaciones, apagones, entre otros escenarios.

Lo anterior, con la finalidad de que cada integrante del hogar tenga noción sobre cómo reaccionar, a dónde dirigirse, a dónde llamar, y realizar ciertas acciones como mantener despejadas las salidas de la vivienda, conocer las rutas de evacuación así como los puntos de reunión.

Finalmente, Lara Medina subrayó la relevancia de contar con una mochila de emergencia, en la cual se incluyan números de contacto, identificaciones, un botiquín, linternas, cargadores, baterías, así como otros insumos que puedan ser de utilidad en caso de que sea necesario salir del domicilio.

BCT