Tras ser atropellado por combi en Morelia, César Farfán está en coma; su familia exige justicia

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Margarita Guadalupe Rodríguez Ochoa pide justicia y que la aseguradora correspondiente se haga cargo de los gastos médicos de su esposo, César Farfán Ángeles, quien fue atropellado por una combi el pasado 7 de enero.
Durante una entrevista colectiva, la señora Margarita relató a medios de comunicación que, a nueve días del suceso, su esposo permanece en estado de coma, con fractura de tórax, costillas rotas y colapso pulmonar.
Señaló que los hechos ocurrieron la mañana del 7 de enero, en las inmediaciones del fraccionamiento Villa Magna, cuando su esposo salía de su domicilio para dirigirse a trabajar, como lo hacía de manera cotidiana.
"Los testigos dicen que el chofer de la combi venía en el teléfono, venía recio, y cuando mi esposo cruza, el impacto fue por la parte de atrás. Las llantas le pasan por el pecho […], señaló.
En este tenor, la señora Rodríguez destacó que interpuso la denuncia correspondiente; sin embargo, desde entonces no han recibido mayor respuesta por parte de la Fiscalía General del Estado (FGE).
Agregó que su esposo se encuentra internado en el Hospital del IMSS, ubicado en Charo, y que, hasta el momento, ni el responsable de los hechos ni el gremio transportista al que pertenece el chofer han brindado apoyo para hacer válido el seguro de viajero, con el que, señaló, debe contar cada unidad del transporte público, recalcó.
Añadió que, si bien la empresa donde laboraba su esposo los ha apoyado, al igual que la sociedad que ha mostrado empatía ante la situación, es la aseguradora de la combi la que debe canalizar el recurso correspondiente para que su esposo reciba la atención médica necesaria lo antes posible.
“Es lo que solicito: justicia y que se hagan responsables con el seguro, porque nos comentan que no cuentan con los recursos necesarios para la operación de mi esposo, que asciende de 300 a 350 mil pesos”, recalcó.
Aunado a esto, señaló que su esposo se desempeñó como chofer-vendedor durante 15 años y que, desde hace más de una década, cuando decidieron formar una familia, él ha sido el único sustento económico para ella y sus tres hijos, de 12, 11 y 5 años de edad.
Para concluir, la señora Margarita expresó que estos días han sido especialmente complicados, no sólo por los gastos, traslados al nosocomio y los cuidados que requiere su esposo, sino por la incertidumbre ante su pronóstico médico.
rmr