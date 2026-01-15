Tras ser atropellado por combi en Morelia, César Farfán está en coma; su familia exige justicia

Agregó que su esposo se encuentra internado en el Hospital del IMSS, ubicado en Charo, y que, hasta el momento, ni el responsable de los hechos ni el gremio transportista al que pertenece el chofer han brindado apoyo para hacer válido el seguro de viajero, con el que, señaló, debe contar cada unidad del transporte público, recalcó.

Añadió que, si bien la empresa donde laboraba su esposo los ha apoyado, al igual que la sociedad que ha mostrado empatía ante la situación, es la aseguradora de la combi la que debe canalizar el recurso correspondiente para que su esposo reciba la atención médica necesaria lo antes posible.

“Es lo que solicito: justicia y que se hagan responsables con el seguro, porque nos comentan que no cuentan con los recursos necesarios para la operación de mi esposo, que asciende de 300 a 350 mil pesos”, recalcó.