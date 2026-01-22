Tras salir de clases, menor no regresó a casa; fue hallada por Policía Morelia

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Una menor de edad que no regresó a casa tras salir de su escuela fue localizada sana y salva por elementos de Policía Morelia en la colonia Industrial.

El hecho fue atendido por la Unidad de Atención Integral a Víctimas, luego de que una persona reportara que su hija no había vuelto a casa después del horario escolar.

Tras el reporte, personal especializado acudió al sitio para iniciar labores de búsqueda y establecer contacto con la niña. De acuerdo con la información oficial, la menor fue encontrada sin lesiones y se le brindó acompañamiento psicológico y jurídico.