Tras salir de clases, menor no regresó a casa; fue hallada por Policía Morelia

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Una menor de edad que no regresó a casa tras salir de su escuela fue localizada sana y salva por elementos de Policía Morelia en la colonia Industrial.
El hecho fue atendido por la Unidad de Atención Integral a Víctimas, luego de que una persona reportara que su hija no había vuelto a casa después del horario escolar.
Tras el reporte, personal especializado acudió al sitio para iniciar labores de búsqueda y establecer contacto con la niña. De acuerdo con la información oficial, la menor fue encontrada sin lesiones y se le brindó acompañamiento psicológico y jurídico.
Durante el proceso, la menor fue sensibilizada sobre los riesgos de ausentarse sin avisar y se mostró dispuesta a regresar con sus familiares. Posteriormente, se realizó una mediación con sus abuelos, quienes acordaron hacerse cargo de su cuidado temporalmente.
La familia recibirá seguimiento institucional y apoyo psicológico para favorecer un entorno seguro y fortalecer los vínculos familiares.
