Tras retiro del plantón del FNLS, iniciarán limpieza en la plaza Melchor Ocampo

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Con el retiro del plantón del Frente Nacional de Lucha por el Socialismo (FNLS), que se mantenía en la plaza Melchor Ocampo, brigadas de la Secretaría de Servicios Públicos Municipales iniciarán labores de limpieza en el sitio, informó el titular de la dependencia, Netzahualcóyotl Vázquez Vargas.

Sobre el tema, el funcionario municipal compartió a MiMorelia.com que los trabajos de recolección de residuos comenzarán en el transcurso de este día, y que para el jueves se realizarán labores más profundas, particularmente el lavado del espacio.