Tras retiro del plantón del FNLS, iniciarán limpieza en la plaza Melchor Ocampo

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Con el retiro del plantón del Frente Nacional de Lucha por el Socialismo (FNLS), que se mantenía en la plaza Melchor Ocampo, brigadas de la Secretaría de Servicios Públicos Municipales iniciarán labores de limpieza en el sitio, informó el titular de la dependencia, Netzahualcóyotl Vázquez Vargas.
Sobre el tema, el funcionario municipal compartió a MiMorelia.com que los trabajos de recolección de residuos comenzarán en el transcurso de este día, y que para el jueves se realizarán labores más profundas, particularmente el lavado del espacio.
Dicho plantón, instalado por integrantes del FNLS, permaneció en la plaza por poco más de un mes. Además de realizar distintas protestas, mantuvieron más de 50 puestos en los que ofrecían diversos artículos e incluso alimentos.
Cabe resaltar que, en entrevistas previas, el secretario Netzahualcóyotl Vázquez Vargas informó que, durante el tiempo que duró el plantón, se retiraban diariamente entre 100 y 150 kilos de basura, principalmente generada por los puestos instalados en el lugar.
