Tras protesta en Palacio de Gobierno, FGE procesará a uno por sabotaje; otro ya tenía orden por fraude

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La Fiscalía General del Estado de Michoacán (FGE) definió la situación jurídica de las ocho personas detenidas el pasado domingo, relacionadas con los hechos registrados en el Centro Histórico y el ingreso al Palacio de Gobierno.

De acuerdo con información oficial, tras la investigación inicial se acreditó la probable responsabilidad de Raúl “N” en el delito de sabotaje y daño en las cosas. Por ello, la FGE determinó ejercer acción penal en su contra, por lo que será presentado ante el Juez de Control.

En cuanto a Pedro R., se identificó que cuenta con una orden de aprehensión vigente por el delito de fraude, por lo que se cumplimentará conforme al proceso legal correspondiente.

Sobre las seis personas restantes, la autoridad determinó que no había elementos suficientes para proceder, por lo que se ordenó su liberación.

La fiscalía informó que mantendrá abierta la carpeta de investigación para incorporar más datos sobre los hechos registrados, en los que también intervinieron elementos de Seguridad Pública.

rmr