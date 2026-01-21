Tras morir en accidente de auto en Morelia, adolescente donará sus córneas

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- En estricto apego al Protocolo Estatal de Donación de Órganos y Tejidos con Fines de Trasplante, la Fiscalía General del Estado de Michoacán (FGE) emitió un dictamen de no inconveniente para la donación de ambas córneas de un adolescente que perdió la vida en el municipio de Morelia.

El pasado 14 de enero, el joven fue ingresado al hospital del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), en Charo, tras sufrir un accidente de tránsito; sin embargo, pese a los esfuerzos médicos, falleció a consecuencia de un traumatismo craneoencefálico.

Una vez confirmada la defunción, y tras informar a sus familiares sobre la posibilidad de realizar la donación de órganos, estos manifestaron su consentimiento. En atención a ello, personal especializado de la FGE se trasladó al nosocomio para llevar a cabo la certificación de la muerte encefálica, conforme a la normatividad vigente.

Posteriormente, un equipo multidisciplinario de la institución realizó las diligencias legales correspondientes, emitiendo la autorización para la donación de ambas córneas, garantizando en todo momento el respeto a la legalidad, la ética y la dignidad humana.

El Protocolo Estatal de Donación de Órganos y Tejidos con Fines de Trasplante en el Sistema Penal Acusatorio tiene como objetivo establecer mecanismos de coordinación interinstitucional que otorguen certeza jurídica a los procesos de extracción de órganos y tejidos de personas donadoras, así como fomentar una cultura de solidaridad en beneficio de quienes padecen enfermedades crónico-degenerativas.

rmr