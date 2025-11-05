Tras más de un mes, FNLS levanta plantón en plaza Melchor Ocampo de Morelia

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Luego de más de un mes de ocupación en la plaza Melchor Ocampo, el Frente Nacional de Lucha por el Socialismo (FNLS) anunció este miércoles la conclusión de su plantón en el Centro Histórico de Morelia, aunque aclararon que su jornada de lucha no ha terminado.

En un mensaje público desde el sitio de la manifestación, representantes del FNLS señalaron: “El plantón, el día de hoy, como una muestra de voluntad política de nuestra parte, también concluye en el transcurso de las próximas horas”, afirmaron.

La organización aseguró que su presencia en la plaza se remonta a más de dos décadas y forma parte de una lucha que continuará de cara a su vigésimo aniversario nacional, en 2026. Denunciaron además que durante el actual gobierno han sido criminalizados y amenazados con desalojo, particularmente en los días 11 y 12 de octubre.