Tras incidente, reiteran prohibición de pirotecnia en peregrinaciones de Morelia

En este sentido, reiteró el llamado a la ciudadanía para que no se exponga ni ponga en riesgo a la población al utilizar este tipo de artefactos.

Adicionalmente, el secretario subrayó que la prohibición está claramente establecida y que cada permiso otorgado para festejos patronales incluye como condicionante que no se permite el uso de pirotecnia.

“Salvo cuando se solicita, es regulada y se compra de manera lícita en establecimientos con el permiso, y que Sedena también dé la autorización correspondiente”, puntualizó.

Continúan operativos de decomiso de pirotecnia

Por otra parte, Benítez Silva comentó que los operativos de decomiso de pirotecnia en la vía pública y mercados por parte de la Policía Morelia y Sedena todavía están vigentes.

Aunado a esto, comentó que desde inicio de este mes se solicitó a las uniones de comerciantes no otorgar espacios para la venta de pirotecnia a sus agremiados.

Asimismo, el funcionario señaló que se ha notificado a los mercados sobre la vigencia de estos operativos, ya que en los próximos días continuarán los decomisos.

El secretario precisó que al interior de los mercados no se ha detectado venta de pirotecnia; sin embargo, sí se ha identificado al exterior, por lo que precisó que este lunes se les notificaría a los vendedores para que se retiren o, de lo contrario, serán retirados por elementos de seguridad.

Cabe resaltar que la Policía Morelia informó previamente que, en cada operativo, se suelen decomisar de 10 a 15 kilogramos de pirotecnia en distintos puestos ubicados en la vía pública. Entre las zonas que han intervenido están Villas del Pedregal, Torreón Nuevo y la avenida Pedregal.

rmr