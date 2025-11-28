Morelia

Tras incendio, habrá misa en la calle frente a la Rectoría de la Sagrada Familia

La misa será hoy viernes 28 a las 18:00 h frente al templo
Tras incendio, habrá misa en la calle frente a la Rectoría de la Sagrada Familia
Rectoría de la Sagrada Familia/FB
MiMorelia.com
Publicado

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Después del incendio ocurrido ayer jueves 27 de noviembre en el Templo de la Sagrada Familia, en la colonia Felícitas del Río, la comunidad católica confirmó que este viernes 28 de noviembre se oficiará la Santa Misa a las 18:00 horas, en la calle y frente al templo afectado.

La rectoría difundió un mensaje en redes sociales invitando a los feligreses a mantenerse unidos, señalando que, aunque el siniestro generó tristeza, es también un llamado a fortalecer la fe y a acompañarse mutuamente.

Los invitamos a unirnos con un corazón firme y lleno de esperanza. No bajemos la guardia: aunque estos momentos nos llenan de tristeza, también nos llaman a fortalecer nuestra fe en Dios y a confiar en la amorosa intercesión de nuestra Santísima Virgen María."
se lee en el comunicado

Como gesto comunitario y espiritual, se invitó a quienes acudan a llevar flores para la Virgen de Guadalupe, como signo de amor, unidad y consuelo en medio de la adversidad.

Que juntos, como familia, encontremos consuelo, fuerza y luz en el Señor”
concluye el mensaje
Rectoría de la Sagrada Familia/FB

AVS

Incendio
misa
Rectoría de la Sagrada Familia

Más vistas

No stories found.
logo
Mi Morelia.com
mimorelia.com