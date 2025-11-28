Tras incendio, habrá misa en la calle frente a la Rectoría de la Sagrada Familia

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Después del incendio ocurrido ayer jueves 27 de noviembre en el Templo de la Sagrada Familia, en la colonia Felícitas del Río, la comunidad católica confirmó que este viernes 28 de noviembre se oficiará la Santa Misa a las 18:00 horas, en la calle y frente al templo afectado.

La rectoría difundió un mensaje en redes sociales invitando a los feligreses a mantenerse unidos, señalando que, aunque el siniestro generó tristeza, es también un llamado a fortalecer la fe y a acompañarse mutuamente.