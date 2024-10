Tras avisar por alcoholímetro, director de Zoo Morelia "no quería faltar al respeto", aclara

"Jamás es faltar al respeto ni a las autoridades ni a la labor que hacen en ningún momento. Este comentario fue... yo venía de Plaza Altozano, lo vi, y tengo muchos amigos que están en policía y que están en tránsito, de hecho, uno me comenta: "¿No?", le digo: "No, colega". Le digo: "No". La intención es que no tomen y pasen sanos, pasen buenos, en el mismo sentido

Julio César Medina Ávila