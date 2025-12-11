Tras abandono y saqueo, Domo Bicentenario será rehabilitado y reabrirá en 2026

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Para marzo de 2026 se espera que quede listo el Domo Bicentenario de Morelia, esto tras las labores de rehabilitación que realizan en conjunto el estado y el municipio, informó Rogelio Zarazúa Sánchez, titular de la Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas de Michoacán (SCOP).
A pregunta de MIMORELIA.COM, el secretario indicó que actualmente se lleva a cabo una limpieza a profundidad de este recinto ubicado al norte de Morelia, pues al encontrarse prácticamente abandonado, estaba en condiciones muy deterioradas e incluso vandalizado.
“Todo lo que había adentro de tablaroca, de plafones, todo eso se colapsó. Se robaron toda la instalación eléctrica, se robaron los transformadores, luminarias, el rejacero también... es un tema ahí, la verdad, lamentable (…)”, destacó.
En este tenor, el secretario señaló que este proyecto se realiza en coordinación con el Ayuntamiento de Morelia, ya que se ejecuta como obra convenida. A través del FAEISPUM, el estado aporta alrededor de 25 millones de pesos, a los cuales se suman los recursos propios del municipio.
Por consiguiente, explicó que la parte en la que se concentra el estado es la cubierta del domo, aclarando que la estructura se mantendrá. Sin embargo, el material utilizado anteriormente —paneles—, además de ser costoso en mantenimiento, incidió en que el agua se filtrara y dañara la tablaroca.
Por ello, el funcionario estatal destacó que la medida más adecuada fue incorporar a este proyecto una lonaria, la cual esperan recibir en enero, pues es importada de Europa.
“Esta será una lonaria como la que está en el Palacio del Arte; vamos a sustituir también toda la parte de la instalación eléctrica, también la rehabilitación de todo lo que son las butacas, los accesos, volver a cerrar esa parte y colocar un nuevo transformador”, compartió.
Zarazúa Sánchez recalcó que este proyecto se centra principalmente en reconstruir gran parte de lo que ya existía y que fue deteriorado, robado o vandalizado, con el objetivo de dejar el espacio en óptimas condiciones para actividades deportivas o cualquier evento que se requiera.
Para concluir, el secretario indicó que, una vez que en enero llegue la lonaria, esperan avanzar en los trabajos. Paralelamente, el municipio atenderá los acabados y otras labores, para que aproximadamente en marzo de 2026 quede completamente listo para su uso.
SHA