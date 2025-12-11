Tras abandono y saqueo, Domo Bicentenario será rehabilitado y reabrirá en 2026

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Para marzo de 2026 se espera que quede listo el Domo Bicentenario de Morelia, esto tras las labores de rehabilitación que realizan en conjunto el estado y el municipio, informó Rogelio Zarazúa Sánchez, titular de la Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas de Michoacán (SCOP).

A pregunta de MIMORELIA.COM, el secretario indicó que actualmente se lleva a cabo una limpieza a profundidad de este recinto ubicado al norte de Morelia, pues al encontrarse prácticamente abandonado, estaba en condiciones muy deterioradas e incluso vandalizado.

“Todo lo que había adentro de tablaroca, de plafones, todo eso se colapsó. Se robaron toda la instalación eléctrica, se robaron los transformadores, luminarias, el rejacero también... es un tema ahí, la verdad, lamentable (…)”, destacó.

En este tenor, el secretario señaló que este proyecto se realiza en coordinación con el Ayuntamiento de Morelia, ya que se ejecuta como obra convenida. A través del FAEISPUM, el estado aporta alrededor de 25 millones de pesos, a los cuales se suman los recursos propios del municipio.