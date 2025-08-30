Tras 50 años, inicia modernización del Planetario de Morelia

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- A 50 años de su inauguración, el gobernador de Michoacán, Alfredo Ramírez Bedolla, el presidente municipal de Morelia, Alfonso Martínez Alcázar, autoridades estatales y el astronauta José Hernández, dieron el banderazo de inicio de la obra de modernización del Planetario Morelia “Felipe Rivera”.
Al respecto, el gobernador Alfredo Ramírez Bedolla resaltó que esta obra pretende ensalzar y recuperar el Planetario para las juventudes, niñas y niños para que vean la ciencia como algo que es alcanzable.
Aclaró que el Planetario mantendrá el nombre de Felipe Rivera, que ahora contará con un telescopio, que será el primer telescopio público de Michoacán, para que sea aprovechado por las instituciones académicas.
Indicó que también se tendrá la donación de tres trajes del astronauta José Hernández y se hará un parque lineal dentro de las instalaciones.
Aseveró que se tiene previsto que el próximo año concluya la obra, pues la idea es que cada etapa cumpla con las especificaciones técnicas y profesionales.
A su vez, la titular de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Movilidad de Michoacán (Sedum), Gladyz Butanda Macías, explicó que la remodelación del planetario responde a una pérdida de 30% de la capacidad del funcionamiento del sistema de proyección, derivado del desgaste de sus componentes y de obsolescencia tecnológica, lo que continuará incrementándose con el tiempo, motivo por el cual hace necesario migrar a un sistema digital que garantice la continuidad operativa, que mejore la calidad de la proyección y amplíe las posibilidades educativas y científicas.
Indicó que este año se invertirán 168 millones de pesos 100% estatales en un área de 2 mil 300 metros cuadrados, con lo que se sustituye completamente el sistema de proyección por tecnología de última generación 4k además, contará con un sistema de proyección de video mapping, la actualización del sistema de sonido mediante la instalación de audio multicanal, se contempla la instalación de un telescopio astronómico profesional, que será la joya de la corona de este proyecto y uno de los elementos más emblemáticos al permitir que las y los visitantes tengan acceso directo a la observación astronómica en tiempo real tanto de día como de noche.
Comentó que se implementará un servidor de contenido especializado para planetarios digitales, con capacidad para proyectar simulaciones astronómicas en tiempo real, contenidos didácticos, interactivos, documentales científicos y producciones audiovisuales generadas por instituciones internacionales; un sistema de control centralizado para la operación técnica de iluminación, audio y video; un museo interactivo, que a tendrá siete salas, entre ellas la del astronauta de origen michoacano José Hernández, como un homenaje por su trayectoria y misiones.
BCT