Tras 50 años, inicia modernización del Planetario de Morelia

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- A 50 años de su inauguración, el gobernador de Michoacán, Alfredo Ramírez Bedolla, el presidente municipal de Morelia, Alfonso Martínez Alcázar, autoridades estatales y el astronauta José Hernández, dieron el banderazo de inicio de la obra de modernización del Planetario Morelia “Felipe Rivera”.

Al respecto, el gobernador Alfredo Ramírez Bedolla resaltó que esta obra pretende ensalzar y recuperar el Planetario para las juventudes, niñas y niños para que vean la ciencia como algo que es alcanzable.

Aclaró que el Planetario mantendrá el nombre de Felipe Rivera, que ahora contará con un telescopio, que será el primer telescopio público de Michoacán, para que sea aprovechado por las instituciones académicas.