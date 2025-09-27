Tras éxito de “Morelia por la Patria”, proyectan medio maratón en 2026: Imcufide

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- El próximo año, el Instituto Municipal de Cultura Física y Deporte (Imcufide) buscará impulsar un medio maratón en el que pueda participar la ciudadanía aficionada al running, informó el director del organismo, Pablo César Sánchez Silva.

En entrevista para MiMorelia.com, Sánchez Silva destacó que en la primera edición de la carrera “Morelia por la Patria”, realizada este sábado en el Centro Histórico de la capital michoacana, se registró la participación de mil personas, quienes compitieron en las modalidades de 5 y 10 kilómetros.

Precisó que hubo más interesados en inscribirse; sin embargo, por motivos de seguridad se decidió mantener el cupo en mil corredores.

“Fueron mil inscritos, la verdad es que esta es una primera edición de la cual se va a desprender un medio maratón para el siguiente año (…)”, subrayó.

El funcionario resaltó que, además de fomentar el deporte entre la ciudadanía, estas actividades permiten atender a la población que disfruta del running, siempre bajo parámetros de seguridad.

“Yo creo que nosotros como Instituto damos el aval a todas las carreras, pero es de suma importancia que todos aquellos que quieran realizarlas se apeguen a los lineamientos”, concluyó.

Finalmente, Sánchez Silva informó que la bolsa de premiación de “Morelia por la Patria” fue de 39 mil pesos, distribuida entre los ganadores de las distintas rutas (5 y 10 km, ramas varonil y femenil). En la modalidad de 5 kilómetros, con un tiempo de 20 minutos, el corredor con el número 709 obtuvo el primer lugar.

mrh