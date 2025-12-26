Transportistas se rehúsan a los autobuses eléctricos: Sedum

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Pese a las pruebas piloto con cinco autobuses eléctricos en Morelia, los transportistas se rehúsan a adquirir y utilizar estos modelos, afirmó la titular de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Movilidad (Sedum) Gladyz Butanda Macías.

En encuentro con medios de comunicación, la funcionaria explicó que se trata de una resistencia natural y por el contrario les llama la atención la tecnología híbrida, y no tanto lo eléctrico, aunque consideró que la ruta híbrida es un inter para generar ahorros y menos contaminación.

"Todavía estamos como en una, yo creo que, resistencia natural de cambiar a pesar de las tecnologías que tenemos de gas natural, de Euro Diesel como los que tenemos en Uruapan, allá brincarnos a un eléctrico, creemos que la ruta del híbrido es un inter que sí nos da obviamente ahorros energéticos y además no contamina".

No obstante, mencionó que es una decisión totalmente de los transportistas adquirir o no los autobuses, aunque por parte de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Movilidad, dijo, están asesorándolos para que hagan la mejor compra y que brinden el mejor servicio.

Gladyz Butanda refirió que han traído cinco autobuses diferentes a la ciudad para realizar las pruebas: Yutong, Fotón, Mercedes, King Glow y Taruk, aunque este último fue más mediático pues lo dieron a conocer ya que era una iniciativa de la Secretaría de Economía federal.

"Realmente les hemos traído muchas tecnologías para que ellos las prueben porque finalmente lo que nosotros no podemos comprar camiones, eso lo compran los transportistas. Obviamente sí les apoyamos con una parte para el enganche y la tecnología a bordo, pero finalmente la decisión es de ellos".

Añadió que han viajado con los transportistas, por ejemplo, a la Expo Transporta en Guadalajara en meses pasados para que conocieran las armadoras. Entonces, de manera directa y sin intermediarios están apoyando a los que pudieran interesarse.

BCT