Transportistas prevén disminución de rutas por falta de gas en Morelia

En entrevista, uno de los trabajadores del volante de la Ruta 1 explicó que, aunque por el momento las unidades operan con normalidad, ya han identificado escasez del combustible en la mayoría de los puntos de recarga.

Hasta ahora, señalaron que sólo dos estaciones continúan abasteciendo gas:

Gas Nieto, ubicada en la colonia Pedregal, detrás de la planta de Coca-Cola. Una estación en la Décima, cerca de donde antes se encontraba la Corona, frente al local de plásticos Micandro.

“Pero sí, yo creo que va a ser complicado que haya gas para llenar”, comentó el operador entrevistado.

Frente a este escenario, indicó que podrían detener temporalmente las unidades en horas de menor demanda, con la intención de reanudar el servicio más tarde, durante el horario pico.

“Ahorita todavía estamos normal, pero si no hay gas, vamos a parar las unidades un rato. Y ya más tarde, en la hora pico, pues volvemos a entrar. Es la necesidad del transporte”, concluyó.

