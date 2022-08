Transportistas no se oponen a metrobús, pero piden que no afecte su empleo

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- El líder de la ruta gris en Morelia, Fernando Orozco Miranda, aseveró que no se oponen al proyecto del metrobús en Morelia, sin embargo, llamó a revisar los impactos negativos que este podría traer, como la pérdida de empleo en el sector del transporte público.

En entrevista para Fórmula Noticias Michoacán con Mario Hernández que se transmite de lunes a viernes en el 105.1 de FM, el líder transportista recordó que la visión de generar nuevas modalidades de servicio del transporte público viene desde el pasado.

Agregó que en la actualidad se requiere transportes más eficientes, rápidos, cómodos, ante las constantes protestas en la capital del estado, por lo que reiteró que no se oponen, ya que saben que tienen que cambiar las modalidades.

Agregó que sólo la ruta que lidera cuenta con cerca de 300 unidades, además de abogados, contadores, entre otras fuentes de empleo que se verían afectadas.

Por lo que llamó a las autoridades a revisar el impacto y que consulte al sector, ya que dijo que no identifican la forma en la que no afecte a alguna ruta de la ciudad.

Fernando Orozco Miranda aclaró que hasta el momento no han sostenido ningún diálogo.

“Estamos con la expectativa; esa es la intención del gobierno que los transportistas no se vean afectados, pero no veo de qué manera no afecte una ruta, vamos a esperar, expectativas hay muchas del sector nuestro; no estamos en desacuerdo, las ciudades tienen que cambiar a un transporte más rápido, eficiente y no contaminante”, finalizó.

RYE