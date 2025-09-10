Transporte público extenderá horario de servicio por festejos patrios

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Con motivo de las celebraciones patrias del próximo 15 de septiembre, el transporte público en la ciudad de Morelia extenderá su horario de servicio hasta la medianoche, así lo informó José Trinidad Martínez Pasalagua, líder transportista, durante una entrevista con medios de comunicación.

El líder explicó que transporte público operará al menos una o dos horas más de lo habitual, con el fin de facilitar el regreso seguro de las familias que acudan al primer cuadro de la ciudad para disfrutar del tradicional Grito de Independencia y los eventos culturales y musicales programados, comento

De acuerdo con el líder transportista, entre las rutas que se sumarán a esta ampliación de horario se encuentran las cuatro rojas, coral, algunas unidades guindas y la ruta naranja, todas ellas con paso por el centro histórico de la ciudad.