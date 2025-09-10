Morelia

Transporte público extenderá horario de servicio por festejos patrios

Las rutas que se sumarán a esta ampliación de horario se encuentran las cuatro rojas, coral, algunas unidades guindas y la ruta naranja
Transporte público extenderá horario de servicio por festejos patrios
Aholibama Andrade
MiMorelia.com
Publicado

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Con motivo de las celebraciones patrias del próximo 15 de septiembre, el transporte público en la ciudad de Morelia extenderá su horario de servicio hasta la medianoche, así lo informó José Trinidad Martínez Pasalagua, líder transportista, durante una entrevista con medios de comunicación.

El líder explicó que transporte público operará al menos una o dos horas más de lo habitual, con el fin de facilitar el regreso seguro de las familias que acudan al primer cuadro de la ciudad para disfrutar del tradicional Grito de Independencia y los eventos culturales y musicales programados, comento

De acuerdo con el líder transportista, entre las rutas que se sumarán a esta ampliación de horario se encuentran las cuatro rojas, coral, algunas unidades guindas y la ruta naranja, todas ellas con paso por el centro histórico de la ciudad.

Te puede interesar:
Así confirmó Nodal su concierto en Morelia este 15 de septiembre [VIDEO]
Transporte público extenderá horario de servicio por festejos patrios

También, Martínez Pasalagua explicó que las unidades operarán hasta las 12:00 de la noche, aunque reconoció que la inseguridad sigue siendo una de las principales preocupaciones que enfrentan los choferes al ofrecer el servicio nocturno.

“La ampliación se hace pensando en las familias que asisten al centro, pero también hay que reconocer que el tema de la inseguridad es algo que seguimos enfrentando”, mencionó.

mrh

Transporte Público
Festejos patrios
grid

Más vistas

No stories found.
logo
Mi Morelia.com
mimorelia.com