Transporte exclusivo para mujeres en Morelia está en pausa: Immujeris

Destacó que “hubo muchos detractores de ese proyecto, pensando que era un tema de discriminación hacia los hombres; y no lo es, es una acción afirmativa”.

Recordó que la inversión la estaban cubriendo los transportistas quienes les pidieron “parar un poco y retomar la estrategia (posteriormente), pero eso no quiere decir que no que no la vayamos a hacer o que haya fallado, simplemente era una piloto y lo estamos fortaleciendo”.

Añadió que se requiere hacer una campaña de difusión con las jóvenes, porque “muchas de ellas que iban con compañeros, no querían subirse para no dejarlos; hay que hacer una estrategia de concientización de por qué es importante ese transporte”.

Dijo que están “tratando de convencer” a los transportistas porque hay demanda y sí funciona en otras ciudades.

Al tiempo que dijo que han capacitado a choferes de todas las rutas, menos la gris, (ellos se capacitaron con Secretaría de Igualdad Sustantiva y Desarrollo de las Mujeres Michoacanas), en prevención de violencia y en masculinidades.

“Estamos por entregar las constancias de la segunda generación de ‘Hombres Trabajando’ y en la cual participaron muchos sobre todo la ruta coral y la idea es que se sigan capacitando” para lograr la deconstrucción del pensamiento y hacer una reflexión profunda del tema.

RYE