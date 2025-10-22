Transparencia y rendición de cuentas, fundamentales para avanzar

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Como parte del compromiso con la transparencia y la rendición de cuentas, este miércoles se realizó un recorrido de supervisión en las obras de la alberca Olímpica y de la línea de conducción de agua tratada que se construyen en la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo (UMSNH), el cual estuvo encabezado por el titular de la Auditoría Superior de Michoacán (ASM), Marco Antonio Bravo Pantoja y por la rectora Yarabí Ávila González.

Durante su visita a Ciudad Universitaria, el auditor puntualizó que toda la información solicitada referente a la infraestructura antes mencionada ha fluido por parte de la casa de estudios, tras referir que la ejecución de las obras ha sido un ejercicio muy transparente, “a nosotros nos toca constatar efectivamente dentro de todos nuestros procedimientos que así haya sido, pero por parte de la rectora, del tesorero y de todas las áreas involucradas toda la información que ha sido solicitada ha sido entregada inmediatamente y hasta el momento estamos ya aquí en la revisión física para constatar toda esa información”.