¡Transforma residuos en arte! Aprende en este taller gratuito en Morelia

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Con el objetivo de fomentar el cuidado del medio ambiente y la creatividad sustentable, la Secretaría de la Mujer Moreliana para la Igualdad Sustantiva (Semmujeris) impartirá un taller gratuito de reciclado dirigido a mujeres.

El taller se realizará todos los miércoles de 12:00 p.m. a 2:00 p.m. a partir del próximo 5 de noviembre de 2025, y está enfocado en la elaboración de objetos decorativos utilizando materiales reciclados. Las participantes aprenderán a crear manualidades prácticas y artísticas, mientras reflexionan sobre el impacto positivo del reciclaje en el entorno.

La actividad es gratuita, aunque las asistentes deberán llevar su propio material. El registro está disponible a través de un enlace que se proporciona en la descripción de la publicación oficial en redes sociales.