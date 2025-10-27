Morelia

¡Transforma residuos en arte! Aprende en este taller gratuito en Morelia

La actividad busca fomentar la conciencia ambiental a través de la creatividad y el reaprovechamiento de materiales
FB/ Secretaría de la Mujer Moreliana para la Igualdad Sustantiva - Semmujeris.
MiMorelia.com
Publicado

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Con el objetivo de fomentar el cuidado del medio ambiente y la creatividad sustentable, la Secretaría de la Mujer Moreliana para la Igualdad Sustantiva (Semmujeris) impartirá un taller gratuito de reciclado dirigido a mujeres.

El taller se realizará todos los miércoles de 12:00 p.m. a 2:00 p.m. a partir del próximo 5 de noviembre de 2025, y está enfocado en la elaboración de objetos decorativos utilizando materiales reciclados. Las participantes aprenderán a crear manualidades prácticas y artísticas, mientras reflexionan sobre el impacto positivo del reciclaje en el entorno.

La actividad es gratuita, aunque las asistentes deberán llevar su propio material. El registro está disponible a través de un enlace que se proporciona en la descripción de la publicación oficial en redes sociales.

Este espacio busca fortalecer la conciencia ecológica y el empoderamiento de las mujeres mediante acciones sencillas y sostenibles.

SHA

taller gratuito
SEMMUJERIS
materiales reciclados

