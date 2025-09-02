Tramo 4 de segundo anillo de Morelia, con avance de 20%; estará listo en octubre de 2026

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- El segmento 4 del segundo anillo periférico de Morelia forma parte del segundo anillo periférico de Morelia, que conecta la zona de Álvaro Obregón y Cuitzillo hasta La Goleta, el antiguo recinto ferial, mejorando la conectividad y la movilidad en la región, ofreciendo una vía segura y moderna libre de peaje.

El secretario de Comunicaciones y Obras Públicas, Rogelio Zarazúa Sánchez, explicó que "este segmento tiene una longitud de 7.9 km en su vía troncal y aproximadamente 16 km si se incluyen gasas y entronques. Contará con dos carriles de circulación, acotamientos de 3 metros a cada lado, con un ancho total de 13 metros, y permitirá velocidades máximas de 90 a 95 km/h", manifestó el funcionario.