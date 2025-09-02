Tramo 4 de segundo anillo de Morelia, con avance de 20%; estará listo en octubre de 2026

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- El segmento 4 del segundo anillo periférico de Morelia forma parte del segundo anillo periférico de Morelia, que conecta la zona de Álvaro Obregón y Cuitzillo hasta La Goleta, el antiguo recinto ferial, mejorando la conectividad y la movilidad en la región, ofreciendo una vía segura y moderna libre de peaje.
El secretario de Comunicaciones y Obras Públicas, Rogelio Zarazúa Sánchez, explicó que "este segmento tiene una longitud de 7.9 km en su vía troncal y aproximadamente 16 km si se incluyen gasas y entronques. Contará con dos carriles de circulación, acotamientos de 3 metros a cada lado, con un ancho total de 13 metros, y permitirá velocidades máximas de 90 a 95 km/h", manifestó el funcionario.
Asimismo, detalló que actualmente los trabajos avanzan con una fuerza laboral de 540 personas y 87 máquinas activas, expresando que, a pesar de las lluvias recientes que han retrasado la compactación de algunas capas, el avance general se estima en 20%, con inicio activo de los trabajos desde el 15 de abril, dentro del contrato iniciado el 21 de marzo. La inversión para este tramo es de 789.9 millones de pesos, con fecha de finalización proyectada para octubre de 2026.
Zarazúa Sánchez argumentó que entre las obras más importantes del segmento se encuentran el entronque Cuitzillo Grande, el puente Misión del Valle, el cruce sobre el Río Grande y la autopista Morelia-Aeropuerto, el viaducto en Atapaneo y el paso en la parte baja del antiguo recinto ferial La Goleta.
"En materia ambiental, se han implementado programas de reubicación de flora y fauna, con 50 árboles y diversas especies de reptiles rescatadas. Además, se contempla la reforestación compensatoria, plantando 30 árboles por cada especie retirada, y mantenemos activos programas de conservación y compensación ambiental", dijo.
Por último, dijo que el proyecto también ha considerado los aspectos sociales y legales, formalizando convenios con ejidatarios, principalmente en Atapaneo, ante el Registro Agrario Nacional (RAN).
