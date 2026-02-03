Trail Run Morelia reunirá a cerca de 500 corredores en San Miguel del Monte

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Desde la tenencia de San Miguel del Monte, el próximo domingo 15 de febrero se llevará a cabo la carrera Trail Run Morelia “Pisando tierra, tocando el cielo”, la cual contará con tres modalidades: 5, 10 y 21 kilómetros.

En rueda de prensa, Pablo César Sánchez Silva, director general del Instituto Municipal de Cultura Física y Deporte (Imcufide), señaló que la sede de este evento será el Rancho San Miguel y dará inicio a las 8:00 de la mañana.

En este tenor, Paulo Lara, representante de Trail Run Morelia, agregó que, además de promover la actividad física, uno de los objetivos del Trail Run Morelia es generar conciencia sobre el cuidado de los bosques.

Precisó que se impulsa este evento con las tres distancias mencionadas, con el fin de que corredores con distintos niveles de experiencia puedan participar. Además, señaló que se espera una participación de 500 corredores, tanto de Morelia como de otros estados, entre estos: Puebla, CDMX, Querétaro, Jalisco y más.

Por lo cual se extendió la invitación a las y los runners interesados en sumarse a cualquiera de las modalidades disponibles. Las personas interesadas pueden realizar su registro y adquirir su kit de participación a través del siguiente enlace:

👉 https://maratonmorelia.com/

Añadió que actualmente el precio de inscripción es de 640 pesos, y esto incluye una playera, medalla, número de corredor, cronometraje e hidratación. Y, en caso de que las y los interesados necesiten mayor información, se pueden contactar a través de las redes del evento: Trail Run Series.

Para culminar, Paulo Lara señaló que se contará con presencia de Protección Civil Municipal y Cruz Roja, para atender cualquier emergencia que se llegue a presentar.

mrh