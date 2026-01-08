Tradiciones charras protagonizarán primer largometraje que impulsa la Comisión Fílmica de Morelia: Secultura

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- En este 2026, la capital michoacana será sede del primer largometraje impulsado a través de la Comisión Fílmica de Morelia, el cual estará enfocado en las tradiciones charras, informó Fátima Chávez Alcaraz, titular de la Secretaría de Cultura de Morelia (Secultura).

En entrevista, la secretaria indicó que durante 2025 la Comisión Fílmica impulsó distintas producciones, principalmente cortometrajes, a través de la gestión de diversos permisos. Cuestionada sobre los proyectos que se espera concretar este año, señaló lo siguiente:

“Ya hay negociaciones, estamos viendo locaciones, es un largometraje que tiene que ver con las tradiciones charras. De hecho, ya estamos en pláticas con los lienzos charros para ver si permitirían ser locaciones, y bueno, esa es una de las negociaciones que tenemos (...)”, destacó.

Aunado a esto, la secretaria enfatizó que la expectativa es que, en un futuro, Morelia pueda fungir como sede para la producción de entre tres y cuatro largometrajes al año, ya que, además de posicionarse como un municipio de referencia para el impulso de este tipo de producciones audiovisuales, cada proyecto genera una derrama económica que beneficia a distintos sectores del municipio.

Entre estos beneficios, Chávez Alcaraz resaltó la generación de empleos temporales, así como el impacto en servicios de hospedaje, renta de espacios, transporte, entre otros. Asimismo, precisó que una de las condicionantes para brindar apoyo a las producciones es la contratación de personal y servicios locales.

Aunado a esto, la secretaria municipal indicó que también se realiza una vinculación para que el gremio, así como estudiantes de carreras relacionadas, puedan involucrarse ya sea como extras, a través de pasantías u otras actividades, lo que les permite contar con experiencia que enriquezca su formación académica y profesional.

